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见闻

研究：iPhone 11去年第四季销量远远超过iPhone 11 Pro系列

2020-01-21 15:02 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月21日 消息:根据一家市场研究公司的数据显示，iPhone11 在上个季度在美国销量远远超过其它iPhone，该设备在所有iOS设备销售中所占比例最大。

iPhone11

尽管如此，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max在 2019 年第四季度的销量也相当不错，在苹果总销量中所占的比例高于去年同期的iPhone XS系列。

Consumer Intelligence Research Partners(CIRP)的数据显示，在截至 2019 年 12 月的第四季度，售价 699 美元的iPhone占了苹果美国销量的39%。与此同时，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max各占15%的份额。

iPhone11Pro，苹果

不过该报告并没有将iOS系统和安卓系统的销量进行比较，只是比较了不同型号的iPhone。然而，早些时候的一项研究发现，苹果完全主导了美国假日智能手机的销售。

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注：CIRP的调查结果基于对美国 500 名在 2019 年 10 月至 12 月期间购买了iPhone、iPad、Mac电脑或Apple Watch500 名美国苹果客户的调查。（cultofmac

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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