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这个超快相机每秒可拍摄1万亿张透明物体照片

2020-01-21 09:58 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月21日 消息:一年多以前，加州理工学院的王立红(Lihong Wang，音译)发明了世界上最快相机，每秒能拍摄 10 万亿帧图像。该设备速度之快，甚至可以捕捉以慢动作传播的光。

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捕捉到的激光撞击水产生的冲击波慢动作传播图片

不过，但Wang认为这种速度还是不够的，于是Wang和医学工程和电子工程的Bren教授王开发了一种新型相机，这种相机可以每秒拍摄 1 万亿张透明物体的照片。

Wang将这种相机技术称为相敏压缩超快摄影(pCUP)，它不仅可以拍摄透明物体的视频，还可以拍摄更短暂的东西，比如冲击波，甚至可以拍摄通过神经元传递的信号。据介绍，新成像系统结合了Wang之前开发的高速摄影系统和相衬显微术。相衬显微术已经是一种较老的技术，可以更好地成像透明的物体，比如大部分是水的细胞。

image.png

捕捉到激光脉冲以慢动作穿过晶体的照片

在研究中，Wang教授以及其团队通过成像水中冲击波的传播和激光脉冲在一块晶体材料中的传播来证明pCUP的能力。

Wang表示，这项技术虽然仍处于早期开发阶段，但最终可能应用于物理学、生物学或化学等多个领域。比如当信号通过神经元传递时，希望用这项技术看到神经纤维的微小扩张，进而了解神经元网络的交流。（phys

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