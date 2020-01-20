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最新移动支付数据：支付宝份额以54.5%居首，超过第2-9名总和9个百分点

2020-01-20 18:53 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月20日 消息:今日，独立第三方机构艾瑞发布最新移动支付交易规模报告。根据报告，2019年Q3支付宝移动支付以54.5%的市场份额继续居首，超过第 2 名-第 9 名市场份额总和 9 个百分点。

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艾瑞数据显示，2019年Q3，支付宝市场份额环比上涨0.3%至54.5%，今年已连续三个季度实现增长;第二名腾讯财付通(含微信支付)2019年Q3市场份额与上一季度持平为39.5%，而2019年Q2，财付通市场份额曾下跌0.4%;第三名壹钱包Q3市场份额为1.5%，也与上一季度持平。

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从移动支付市场整体情况来看，2019年Q3中国第三方移动支付交易规模为56万亿元，同比增速为15.2%。

艾瑞分析认为，自2018年起移动支付交易规模增长开始同比放缓，但相对于整体市场，移动智能终端NFC和线下扫码支付是两大有力增长点——2019年Q3 我国移动智能终端NFC支付交易规模同比增速达55.6%;线下扫码支付交易规模环比增速约7.8%。

业内人士分析认为，2019年支付宝能维持稳中向好的增长趋势，主要是通过小程序、轻会员等商家工具的推广和优惠政策加大了对线下商家的覆盖力度。此外，刷脸支付设备的普及，也让支付宝踩中了智能支付终端的风口期。由于每年Q3并非支付宝的旺季，行业人士预测，受益于双11、双12和春节五福红包活动，支付宝2019年Q4和2020年Q1也会维持增长态势。

据了解，目前支付宝全球用户量已超12亿，是全球第一大非社交类App。第三方研究机构Questmobile2019 中国移动互联网秋季大报告显示，支付宝月活已超越QQ达近6.7亿。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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