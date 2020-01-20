王兴公布美团“领导梯队培养计划” 王慧文将于2020年底退休

站长之家(ChinaZ.com) 1月20日 消息：今日，美团创始人兼CEO王兴发布内部信称，公司决定启动“领导梯队培养计划”，推动公司人才盘点、轮岗锻炼、继任计划等一系列工作有序开展，让一批又一批新的管理者成长起来。公司决定增补副总裁郭庆、副总裁李树斌为S-team(Senior team)成员。

同时，王兴表示，联合创始人、S-team成员、高级副总裁王慧文将于今年 12 月退出公司具体管理事务，开启人生新的篇章。S-team成员、高级副总裁刘琳(Elaine)因个人及家庭原因，将于今年转任公司高级顾问。

资料显示，王慧文为校内网(现人人网)联合创始人、来电网创始人、淘房网创始人，美团联合创始人、高级副总裁。2011年加入美团网，担任副总裁职务。

以下为王兴内部信全文：

各位同事：

我们即将迎来美团十岁生日，比这更重要的是，我们将迎来公司新的十年。“人是美团最重要的资产”，面向下一个十年，我们要继续践行好“帮大家吃得更好，生活更好”的使命，就一定要让一批又一批新的管理者成长起来。为此，公司决定启动“领导梯队培养计划”，推动公司人才盘点、轮岗锻炼、继任计划等一系列工作有序开展，为人才梯队培养提供组织和制度保障，为大家和公司共同发展创造更好的条件。

经慎重考虑，公司决定增补副总裁郭庆、副总裁李树斌为S-team(Senior team)成员。未来我们将基于公司长期发展需要，持续加强S-team自身建设。

同时，联合创始人、S-team成员、高级副总裁王慧文(老王)将于今年 12 月退出公司具体管理事务，开启人生新的篇章。今年内，老王将一如既往全力推动公司业务发展、提升组织能力，并将投入更多精力到人才梯队培养上;后续老王将继续担任公司董事，并任美团终身荣誉顾问、“互联网+大学”特别讲师，助力公司战略规划、组织传承和人才发展。

S-team成员、高级副总裁刘琳(Elaine)因个人及家庭原因，将于今年转任公司高级顾问，后续Elaine将继续投入时间精力，助力公司发展尤其是人力资源体系建设。

一支队伍，越是有远大的使命，越需要久久为功、薪火相传。十年树木，百年树人， S-team推动自身变化正是着眼于此。感谢老王和Elaine在公司发展过程中做出的卓越贡献，期待他们在接下来的一段时间里为“领导梯队培养计划”的起步投入更多精力，期待郭庆和树斌把自己多年的实践、思考带入S-team，为公司发展作出更大贡献，也期待未来更多的管理者成长起来!

更好的十年，让我们既往不恋，纵情向前!

王兴

2020.1.20