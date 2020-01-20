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见闻

科学家研究用捕捉的二氧化碳回收手机电池金属

2020-01-20 16:46 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月20日 消息:二氧化碳排放被认为是导致气候变暖的主因，现在已经有很多人尝试用技术来捕获这种温室气体，并将其储存在地下。但问题是，这样的碳捕获和碳储存的成本相当高。

现在，科学家正研究一项新的技术，可以将捕获的二氧化碳用于提取智能手机电池中有用金属，这使其变得更经济价值。法国里昂大学的Julien Leclaire表示，在注入二氧化碳的同时提取有用金属，是可以为一个成本密集的过程增加价值。

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注：图片来自YouTube截图

为使碳捕获和碳储存(CCS)更具吸引力，Leclaire及其团队从汽车尾气中收集了二氧化碳，并将其冷却，随后将其注入一种叫做多胺的化学混合物中。二氧化碳和多胺结合，形成了许多不同形状和大小的分子。

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注：图片来自YouTube截图

研究小组发现，这个过程可以区分金属混合物，因为一种金属会溶解在液体中，而另一种会形成固体。在一系列实验中，他们成功分离出镧、钴和镍，而这些金属都被用于电池、智能手机、电脑和磁铁制造。Leclaire称，一旦将这项技术规模扩大，将可能是一种更为环保的方法来回收电池和其它电器。

电池等的回收通常使用酸这样的高活性化学物质，会造成潜在污染。而用二氧化碳来替代，将大大减少回收过程的环境足迹。

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其他研究人员和公司正试图将捕获的二氧化碳转化为有用的材料，比如通常由石油原料生产的塑料，不过这个难度也相当大。 Leclaire认为，他的方法更符合二氧化碳的自然属性。“与其模拟利用石油原料做更好、更便宜的事，不如寻找一些只能用二氧化碳做成的事。”（newscientist

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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