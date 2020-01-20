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国家邮政局：2019年全国重点地区快递72小时准时率近80%

2020-01-20 14:48 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月20日 消息:据新京报报道，在今日的国家邮政局 2020 年第一季度例行新闻发布会上，场监管司副司长边作栋公布数据称， 2019 年全国重点地区快递服务全程时限为56. 2 小时，较 2018 年缩短0. 64 小时， 72 小时准时率为79.26%，较 2018 年提高0. 29 个百分点。除投递时限小幅延长外，寄出地处理、寄达地处理和运输时限均有改善。

快递，双十一，快递员

此外，今日，国家邮政局发布了《2020 年邮政业更贴近民生七件实事》称， 2020 年，邮政管理部门将加快完善与绿色发展理念相适应的行业法规、标准和政策体系，大力促进快递包装减量化、绿色化和可循环。实施“9792”工程，力争年底实现“瘦身胶带”封装比例达90%，电商快件不再二次包装率达70%，循环中转袋使用率达90%，新增 2 万个设置标准包装废弃物回收装置的营业网点。

2020 年，力争年底实现全国乡镇快递网点覆盖率达到98%，当前，我国农村地区快递网点已超过 3 万个、公共取送点达6. 3 万个，乡镇快递网点覆盖率达到96.6%。 2019 年，1. 4 万余人取得快递工程技术人员职称资格。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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