Flyme 8.0 稳定版完成魅族 16T、16Pro 等 28 款全机型适配

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 20 日消息：今天魅族官方宣布，截止到 1 月 17 日，Flyme 8.0 稳定版全机型发布完成，系统级全新设计，100 余项功能调整，覆盖机型如下：

图片来自 @Flyme

魅族 16T、16s Pro、16Xs、16s、Note9、Note8、X8、16X、16th Plus、16th、15 Plus、15、M15、魅蓝 E3、魅蓝 S6、魅蓝 6、魅蓝 Note6、PRO 7 Plus、PRO 7 高配版、PRO 7 标准版、PRO 6 Plus、魅蓝 Note5、PRO 6/6s、魅蓝 Max、魅蓝 E、MX6、PRO 5。

据魅族官方介绍，Flyme 8.0 稳定版在系统方面有多项功能调整，加入新春风格息屏显示、屏幕指纹解锁动画、锁屏界面农历显示、长重按 mBack 息屏等功能。在相机中加入后置摄像智能扫码，扫描、识别、跳转一步到位；自定义快捷菜单，将常用的模式拖动至首页，拍照更顺手。在图库中新增新春贴纸，把新年期许融合到自拍、合照中，拍照有更多乐趣。