铁路春运发送旅客破1亿人次 连续十天每日发送旅客超千万
站长之家(ChinaZ.com) 1月20日 消息:昨日，中国国家铁路集团公布数据称， 1 月 19 日，春运进入第十天，全国铁路预计发送旅客 1200 万人次，同比增长21.3%。春运开始以来至 1 月 18 日，全国铁路连续九天每日发送旅客超千万人次，累计发送旅客达 10567 万人次，突破 1 亿人次。
1 月 13 日，12306公布数据称，截至 2020 年 1 月 9 日，春运期间，全渠道共发售车票4.12 亿张。开售春运车票以来，铁路 12306 售票系统候补购票订单兑现累计582. 6 万笔，车票723. 7 万张，兑现率达76.8%。12306 的售票能力逐步升级，平均一年售出 30 亿张车票，日售票能力由 1500 万张提升至 2000 万张。
据悉，2020 年春运将从 1 月 10 日开始， 2 月 18 日结束，共计 40 天。据预测，2020 年春运全国旅客发送量将达到约 30 亿人次，比上年略增。其中，道路24. 3 亿人次，下降1.2%;铁路4. 4 亿人次，增长8%;民航 7900 万人次，增长8.4%;水运 4500 万人次，增长9.6%。
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