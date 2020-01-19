为了脱贫支付宝“拼了” 开放人工智能offer却只给“返乡青年”

站长之家(ChinaZ.com) 1月19日 消息:正值过年返乡高峰，一段来自国家级贫困县陕西清涧的“洗脑式”招聘在网上火了。“这个春节就回家，不再为打工东奔西走，不要985、不要211，初中学历也能干‘高科技’……”

网络招聘视频截图

在这段“蓝翔风格”的招聘视频里，清涧县“ 80 后”县委副书记亲自“出镜打call”，召唤在外打工的年轻人返回家乡，通过“AI豆计划”所提供的免费培训在家门口就业，成为“人工智能训练师”——这个“新职业”很快引发了网友的“兴趣三连问”：

贫困县凭啥和大城市“抢人”?

人工智能训练师?

初中学历就能干?

其实，“高大上”的AI人工智能并非“天才”，也要像孩子一样经历学习过程，必须有个“老师”手把手训练——海量的文字、图片等信息需要通过人工标注出来，帮助机器认识大千世界从而变得越来越“聪明”。这份工作被称作“智能时代的幕后英雄”，也是整个产业链上最基础的环节，对学历要求并不高。

比如，困扰很多人的“灵魂拷问”：你是什么垃圾?支付宝的工程师们开发出“垃圾分类指南”的小程序，只要上传垃圾图片、或通过语音文字“咨询”人工智能，AI就能告诉你答案。而这个“懒人方案”的基础，就是“人工智能训练师”通过大量标注对机器进行反复的训练。

2019 年，由支付宝公益基金会和阿里人工智能实验室共同发起的发起“AI豆计划”，凭借阿里巴巴在人工智能产业的优势，释放出大量就业机会，在贫困地区孵化社会企业，免费培训“人工智能训练师”并建立职业认证标准，优先帮助困难群众在家门口实现就业——特别是帮助贫困地区的女性拓展就业渠道。

这一计划取名为“AI豆计划”，谐音英文Idol(偶像)，就是希望加入该计划的困难群众“脱贫靠双手”，自食其力成为脱贫致富的楷模。

2019 年 8 月，“AI豆计划”首个试点落地在贵州铜仁，面向异地扶贫搬迁的困难群众，给当地带来了大量就业岗位。截止目前，“AI豆计划”不仅为当地的社会企业培训了近 200 名学员，还向当地输送订单，熟练操作的员工50%以上为女性，平均工资 3000 多元，最高月工资达到 7000 多元。

2019年8月“AI豆计划”首落贵州铜仁

2019年底，人社部下属的“中国就业培训技术指导中心”命名这个“新职业”为“人工智能训练师”，并将于近期正式公布。

“人工智能训练师”列入即将公布的新职业

2020年1月，作为“AI+脱贫”的创新模式，“AI豆计划”推广到了国家级贫困县陕西清涧，不仅由蚂蚁金服人工智能部提供技术培训和订单支持，还在当地政府的大力扶持下，开办起“社会企业”面向就业困难的年轻人展开招聘。

网络视频截图

招聘视频中亲自出镜的“ 80 后”县委副书记柳清海，是国家卫健委派驻清涧县对口扶贫的干部。他说，之所以发起“洗脑式”招聘，就是想用“年轻人的方式”召唤他们返乡就业，借助“AI豆计划”新型产业带来的就业机会，化解本地年轻人外流，脱贫动力不足的问题。

据统计，清涧全县大专以上未就业毕业生 14000 人左右，而留在清涧仅有 1000 人左右。因为本地缺乏有吸引力的产业，年轻人外出打工大量流失，返乡的年轻人也面临就业困难，而农村女性就业更是难上加难。清涧作为一个缩影，优势产业和年轻劳动人口上的“双缺失”是很多贫困地区共同面临的“脱贫困境”

“AI豆计划”对清涧县就业困难的年轻人展开免费培训

清涧“AI豆计划”招聘的首批学员，全部来自农村，大都有外出打工的经历，有的还是贫困户、低保户、单亲妈妈、甚至身有残疾，面临着“孩子在大城市上学困难，自己返乡后就业更难”的囧境。尽管很多人的学历止步于初中，但他们很快就能适应这份新工作，操作熟练后平均月收入 3000 多元，解决了家庭困难的燃眉之急。

“AI豆计划”帮助清涧县孵化社会企业

据了解，未来“AI豆计划”还将复制推广到更多贫困地区，不仅会帮助这些地区孵化成立“社会企业”，还计划每年向企业输送扶持性的订单，免费培训更多有困难的人变身“AI训练师”，入行人工智能产业，脱贫解困重拾自信。