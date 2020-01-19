中国消防又出“吃鸡”神作 网友：这波“安利”我服

站长之家(ChinaZ.com) 1月19日 消息：1 月 18 日，中国消防官微发布了一则吃鸡版《消防安全小课堂》的视频。通过“吃鸡”游戏的形式来向大家解说春节期间需要注意的消防知识重点。

1、请勿携带易燃易爆危险品进入公共场所，视频中用燃烧瓶和手雷距离，不听劝阻的都成了“盒子”。

2、请购买合格的烟花爆竹，应到有销售许可证的专营场所购买，请勿在非法摊点购买烟花爆竹。

3、楼道不要堆放电动车、给电动车充电。

4、发生火灾时要冷静，不要惊慌失措，盲目逃生。遇火灾要弯腰并用湿毛巾捂住口鼻，不要盲目跳楼逃生，否则你将“落地成盒”。

当火势扩大时，不要盲目穿过火场逃生，应躲进房间，关上房门，在窗边呼救，等待救援。

5、每个家庭都应制定消防安全计划，绘制逃生疏散路线。及时检查、消除火灾隐患。

6、教育儿童不玩火，将打火机、火柴等易燃易爆品放置在儿童拿不到的地方。

7.进入公共场所，注意观察安全出口和疏散通道，记住疏散方向。

在互联网时代，传统的警示视频很难引起人们的兴趣，而通过知识点和游戏相结合的展现方式，让人很容易就记住了这些知识点。