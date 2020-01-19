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木兰编程语言开发者道歉 中科院：当事人刘雷被停职

2020-01-19 16:17 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月19日 消息:今日，针对“木兰国产编程语言套壳Python”一事，中科院计算机所回应称，“木兰”语言系我所员工刘雷创办的中科智芯公司研发的面向青少年编程教育的集成化产品，该产品的开发包中包含了Python开源编译器，对外却声称“完全自主”。该行为存在欺瞒与虚假陈述的科研不端问题。我所已对当事人刘雷做出停职检查的决定。

QQ截图20200119162434.jpg

近日，中国科学院计算技术研究所宣布，由计算机体系结构国家重点实验室编译组主导研发的国产编程语言“木兰”正式发布。据中科院计算所介绍，“木兰”是一款定位于面向智能物联应用、采用最新编程语言设计理念和编译技术的程序设计语言，开发团队致力于将其打造为“智能物联时代的C语言”，“木兰”是由编译实验室完全自主设计、开发和实现的编程语言。

随后，有网友质疑木兰编程语言是Python语言换壳的产品。

对此，项目负责人、中科院计算所编译实验室员工刘雷发文道歉称，木栏语言在 8 位单片机上的编译器是本团队开发的，在 32 位单片机上的编译器是基于Python开源编译器进行的二次开发，但在接受采访中将木兰编程语言和编译器夸大为完全自主开发，对给中科院、中科院计算所带来的不良后果表示诚挚的歉意。

QQ截图20200119161759.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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