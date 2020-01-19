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阅文集团2019年度中国原创文学风云榜：《诡秘之主》领跑男频TOP10

2020-01-19 11:56 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月19日 消息:1 月 18 日，阅文集团在“ 2019 阅文原创文学风云盛典”现场发布了 2019 年度中国原创文学风云榜，爱潜水的乌贼作品《诡秘之主》和叶非夜作品《好想住你隔壁》分别位列男频、女频榜首。

阅文集团

此外，阅文还推出了2019 TOP影游改编价值书单，《秦吏》《天才相师》《太古星辰决》《苍穹记》《时光和你都很美》《凤回巢》《金枝绕东宫》《丑女如菊》《余生请多多指教》《赐我深爱如长风》《宝鉴》《武神》《这里有妖气》《九阳帝尊》等均在列。而 2019 年底大热的《庆余年》也获得了 2019 阅文原创文学风云盛典超级影视改编作品推荐。

以下是 2019 阅文超级IP风云盛典暨第五届中国原创文学风云榜盛典推荐名单：

原创文学风云榜男生频道TOP10：

《诡秘之主》 爱潜水的乌贼

《全球高武》老鹰吃小鸡

《谍影风云》寻青藤

《伏天氏》净无痕

《大医凌然》志鸟村

《手术直播间》真熊初墨

《星临》育

《修真聊天群》圣骑士的传说

《我要当学霸》晨星LL

《第一序列》会说话的肘子

原创文学风云榜女生频道TOP10：

《好想住你隔壁》叶非夜

《余生有你，甜又暖》囧囧有妖

《夫人你马甲又掉了》 一路烦花

《神医凰后》苏小暖

《你好，King先生》锦凰

《遇见，傅先生》无尽相思

《你是我戒不掉的甜》浮屠妖

《南城待月归》公子衍

《这个大佬画风不对》墨泠

《倾国策之西方有佳人》寒武珊

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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