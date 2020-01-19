一面部识别公司从Facebook等网站上抓取了30亿张照片 并供给美国政府

站长之家(ChinaZ.com) 1月19日 消息:《纽约时报》深入调查了出售给执法机构的面部识别人工智能工具，并发现Clearview AI公司已经收集了 30 多亿张照片。这些图片是从互联网各个平台上收集而来的，比如从Facebook等社交媒体网站“关于我们”页面。这远远超过了警察甚至联邦调查局的数据库。

报道称，Clearview AI是一家由Facebook董事会成员彼得•蒂尔(Peter Thiel)提供初始资金的小型初创公司，它正在通过Facebook、YouTube、Venmo等网站，为警察局和其他机构加强其面部识别数据库，尽管这类事情是被禁止的。

该公司的创始人告诉《纽约时报》，“Facebook知道”其图片抓取行为。而像Twitter这样的网站不允许爬虫抓取发布在其平台上的媒体。但当涉及到人工智能工具时，隐私法会更宽松且不一致。即使旧金山禁止地方政府使用面部识别工具，但联邦政府并没有作出这样的限制。

Clearview声称它只收集了公开的图片，Facebook则表示将调查这项服务以及它如何使用Facebook数据。（mashable）