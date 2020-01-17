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科学家创造出了一种新型混凝土 砖头也有生命了

2020-01-17 17:05 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月17日 消息:根据来自《科学杂志》的一份报告显示，科学家已经创造出了一种新型的混凝土，这种混凝土可以把一块砖“变”成两块，两块变成四块。

据介绍，科罗拉多大学的材料科学家威尔·斯鲁巴尔和他的同事研究把生命工程化为一种块状结构材料。这种新材料中的矿物质不是通过化学沉积而是通过蓝细菌沉积，蓝细菌是通过光合作用捕获能量的常见微生物。

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研究人员将蓝细菌与沙子和一种帮助保持水分和营养的水凝胶混合。这种混合物为细菌提供了结构支持，当细菌成长过程中会沉淀碳酸钙，类似于一些海洋生物制造贝壳的方式。干燥后，得到的材料和水泥基砂浆一样坚固。

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在适当的条件下，这种生命物质不仅存活下来，而且还会再生出来。研究人员将原始砖块分成两半，加需要的材料后，蓝细菌在 6 小时内生长成两块尺寸一样的砖块。

科学家人员，利用自然过程来制造建筑材料是“有趣的”，而且潜在的应用是迷人的。比如未来宇航员或者可以携带细菌培养物，帮助他们将火星或者月球的成分转化为坚硬的结构。（sciencemag

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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