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Facebook因涉嫌反竞争行为面临开发者集体诉讼

2020-01-17 15:39 稿源：站长之家  0条评论
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本周四，美国四家公司联合起诉Facebook，向美国联邦法院指控其反竞争行为。原告称，这家社交网络不恰当地撤销开发者对其平台的访问权限，对潜在竞争对手造成损害。根据法院文件，原告寻求集体诉讼地位和未指明的损害赔偿。

这份文件是Facebook与小型app 开发商之间斗争的升级，app 开发者是基于对用户数据的访问来建立业务的。而Facebook早在 2012 年就切断了某些应用程序的访问圈，但仍允许其他应用程序访问。（reuters

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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