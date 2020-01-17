淘宝账户被封980年 当事人：已解封 无恶意退款行为

站长之家(ChinaZ.com) 1月17日 消息:据梨视频报道，近日，针对“淘宝账户被封 980 年”一事，当事人朱先生表示，目前账户已解封。淘宝方面回应称，第一，用户在消费轨迹中是没有大额消费行为的，第二，这个大额消费行为还当即买当即退，所以这整个在消费轨迹中是有异常的，也是处于对用户账户安全的考虑，才实施了这个保护和限制的。

朱先生强调，自己没有恶意退款、恶意维权，也无刷单行为。



此前，有媒体报道称，朱先生用了十几年的账户突然被封了，封号时间长达 980 多年。违规原因为“账户存在滥用购买商品、申请退款、发起投诉等会员权利，侵害了他人合法权益，妨害了淘宝运营秩序，故淘宝限制了账户买家权限”。

据朱先生推测，自己被封号与封号当天的一笔交易有关。那天自己看中一款价值 3 万多的手表，下单后就立马付款了，不过后面就觉得有点冲动消费，不到 1 分钟就马上申请退款。

对此，淘宝客服回应称，或许是被卖家投诉了。这位买家不是一个订单恶意退款，有多个订单恶意退款导致的。买了就退，这肯定是账户违规，才会出现这种情况。