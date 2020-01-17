SpaceX将引爆一枚火箭 以测试载人太空舱舱逃生系统

站长之家(ChinaZ.com) 1月17日 消息:周六凌晨，SpaceX公司计划从佛罗里达州发射一枚猎鹰 9 号(Falcon 9)火箭，该火箭极有可能在起飞后几分钟就在半空中解体。本次计划中的试飞的一部分，旨在证明SpaceX有能力应对其运载工具的灾难性故障。如果测试进展顺利，SpaceX今年将比以往任何时候都更接近于让人类首次搭载猎鹰 9 号火箭送向太空。

据悉，这种被称为飞行中止测试，SpaceX作为NASA商业船员计划必须达到的最后一个重要里程碑之一。在过去的六年里，SpaceX一直在为这个项目开发一种名为“ Crew Dragon”的新太空舱，该太空舱设计为在猎鹰 9 号(Falcon 9)火箭的基础上飞行，并将NASA宇航员运送到国际空间站并安全返回。

周六的测试是为了展示SpaceX的备用计划，目的是了解就算火箭出了故障，乘坐“ Crew Dragon”载人飞船的宇航员能否可以安全返航。

为了在紧急情况下拯救乘客，SpaceX设计了Crew Dragon机组人员逃生系统。在太空舱的外壳内嵌有八个推进器，称为SuperDraco引擎。如果在飞行过程中出现问题，就会触发推进器点火。然后，这些引擎将把Crew Dragon机组人员带离危险的火箭。在太空舱飞到安全距离后，机组人员可以展开四个降落伞，缓缓降落到大西洋等待救援。

虽然在本次测试中没有真人乘坐Crew Dragon，SpaceX也会派出救援船，模拟真实紧急情况。（theverge）