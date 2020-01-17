“扫一扫”分享到微信

外闻

SpaceX将引爆一枚火箭 以测试载人太空舱舱逃生系统

2020-01-17 14:27 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 1月17日 消息:周六凌晨，SpaceX公司计划从佛罗里达州发射一枚猎鹰 9 号(Falcon 9)火箭，该火箭极有可能在起飞后几分钟就在半空中解体。本次计划中的试飞的一部分，旨在证明SpaceX有能力应对其运载工具的灾难性故障。如果测试进展顺利，SpaceX今年将比以往任何时候都更接近于让人类首次搭载猎鹰 9 号火箭送向太空。

火箭，卫星

据悉，这种被称为飞行中止测试，SpaceX作为NASA商业船员计划必须达到的最后一个重要里程碑之一。在过去的六年里，SpaceX一直在为这个项目开发一种名为“ Crew Dragon”的新太空舱，该太空舱设计为在猎鹰 9 号(Falcon 9)火箭的基础上飞行，并将NASA宇航员运送到国际空间站并安全返回。

周六的测试是为了展示SpaceX的备用计划，目的是了解就算火箭出了故障，乘坐“ Crew Dragon”载人飞船的宇航员能否可以安全返航。

为了在紧急情况下拯救乘客，SpaceX设计了Crew Dragon机组人员逃生系统。在太空舱的外壳内嵌有八个推进器，称为SuperDraco引擎。如果在飞行过程中出现问题，就会触发推进器点火。然后，这些引擎将把Crew Dragon机组人员带离危险的火箭。在太空舱飞到安全距离后，机组人员可以展开四个降落伞，缓缓降落到大西洋等待救援。

虽然在本次测试中没有真人乘坐Crew Dragon，SpaceX也会派出救援船，模拟真实紧急情况。（theverge

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

AR隐形眼镜 增强现实 AR 外闻 Mojo

AR隐形眼镜长啥样？这家初创公司真的造出来了

· AR隐形眼镜 增强现实 AR
特斯拉 特斯拉电动车 特斯拉超级充电站

良心！特斯拉超级充电站计费比其最大竞争对手便宜三倍

· 特斯拉 特斯拉电动车 特斯拉超级充电站
马斯克 Boring 隧道挖掘 外闻

马斯克旗下Boring公司的拉斯维加斯隧道已经完工近50%

· 马斯克 Boring 隧道挖掘
微软 气候变暖 碳排放 环保 外闻

给力！微软承诺到2030年实现碳负排放 减缓气候变暖

· 微软 气候变暖 碳排放
肿瘤 手机使用 电子产品 外闻

你信吗？意大利一法院裁定：长期使用手机会导致脑部肿瘤

· 肿瘤 手机使用 电子产品
沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻

笑出猪叫声！盘点2019 年度十大沙雕新闻

· 沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻
键盘 机械臂 小伙发明自动哄女友键盘

小伙发明自动哄女友键盘 王多鱼：这个项目我投了

· 键盘 机械臂 小伙发明自动哄女友键盘
SpaceX 前泽友作 BFR火箭

日本富商征女友乘SpaceX游月球 ：要求20岁以上单身女性，爱好世界和平

· SpaceX 前泽友作 BFR火箭
网络诈骗 视频网站 自动续费

女子称被诈骗15元“巨款” 一查是视频网站自动续费

· 网络诈骗 视频网站 自动续费
网易严选 抽奖 90后 芝麻

90后网易严选抽奖中1吨芝麻 网友：天芝骄子？

· 网易严选 抽奖 90后
查看更多
﻿

编辑推荐

淘宝账户被封980年 当事人：已解封 无恶意退款行为

[见闻]· 01月17日

官方辟谣银行抢占ETC排挤微信支付宝：用户可自主选择

[动态]· 01月17日

三大运营商人事调整：李正茂任电信总经理

[动态]· 01月17日

SpaceX将引爆一枚火箭 以测试载人太空舱舱逃生系统

[外闻]· 01月17日

荔枝今晚将赴美上市 发行价每股11美元

[动态]· 01月17日

IDC：2023年在中国有15%的教室将被5G技术所改造

[动态]· 01月17日

贝索斯称不尝试会后悔 亚马逊不成功我会是个程序员

[动态]· 01月17日

北京网约车开收“过节费” 为缓解打车难问题

[动态]· 01月17日

关闭