给力！微软承诺到2030年实现碳负排放 减缓气候变暖

站长之家(ChinaZ.com) 1月17日 消息:为了应对气候变暖，微软在本周四发布了一项积极的计划，承诺未来将“减少并最终消除”其碳足迹。为了实现这一目标，微软表示，到 2030 年，其运营将实现碳负排放，并将在接下来的 20 年里封存相当于 1975 年以来全部二氧化碳排放量的碳。

除了微软，另外一家科技巨头苹果公司也一直宣称自己在全球范围内使用100%的可再生能源，当然微软的最新举措将这一切向前推进了一步。

微软称，实现碳负排放就意味着除了在其自身运营中优先考虑能源效率之外，它还将积极努力减少大气中碳的排放，并希望能在 2030 年达到这一目标。微软还表示，这将使该公司到 2050 年消除自 1975 年成立以来直接排放或用电排放的所有碳的量。

那么微软将如何实现碳负排放呢?该公司称将造林和再造林、土壤固碳、生物能源碳捕获与封存(BECCs)和直接空气捕获(DAC)等技术来实现。虽然这并不是一件容易的工作，不过从微软的态度来看，这应该是一个可以实现的目标。（inputmag）