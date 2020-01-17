教育部：多家量子波动速读机构被查 均未取得办学许可

站长之家(ChinaZ.com) 1月17日 消息:昨日，针对“量子波动速读”“全脑培训”等为名面向中小学生违规开展培训的问题，教育部发布了《国务院教育督导委员会办公室关于几起校外培训机构违规开展培训查处情况的通报》。

其中，共有五家机构被通报，分别为：

1、广东省深圳市“北京心智通全脑开发深圳分公司”面向中小学生开展“量子波动速读”相关培训。该公司无营业执照和办学许可。深圳市龙岗区教育局联合相关部门进行调查执法，该公司被关停取缔。

2、山西省太原市“卓伦教育”培训机构面向中小学生开展“全脑培训”。该机构无营业执照和办学许可。太原市万柏林区联合检查组对该机构进行查封，下达停办通知，同时要求社区与该楼物业随时监督其停办情况。

3、四川省成都市“四川领航凡思教育科技有限公司”面向中小学生开展“量子波动速读”相关培训。该公司未取得办学许可。成都市青羊区教育局已对该公司下达限期责令整改通知，并将其列入黑名单，目前该公司已关门停业。

4、四川省成都市“成都学之海教育咨询有限公司锦江分公司”面向中小学生开展“量子波动速读”相关培训。该公司无办学许可。成都市锦江区教育局现场对该公司下发告诫书，责令其立即停止无证办学行为，并约谈法定代表人。

5、四川省成都市“四川启航凡思教育科技有限公司”面向中小学生开展“量子波动速读”相关培训。该公司无办学许可。成都市锦江区教育局现场对该公司下发告诫书，责令其立即停止无证办学行为，并约谈法定代表人。

《通报》称，针对培训机构虚假宣传、违规培训的行为严肃查处，绝不姑息，第一时间予以严肃查处，直至吊销办学许可和营业执照。加强对办学审批、学科类培训内容备案，教师资格证公示、规范收费、广告公示等关键环节的管理，从源头上防止违规行为。

去年10月，微博上流传出多个某教育机构组织6- 10 岁儿童进行量子波动速读大赛及日常学习的视频。视频中，孩子们围坐在一个大房间里不停埋头翻书。该教育机构称，学成以后用1- 5 分钟就可以看完 10 万字的书。据悉，“量子波动速读”培训学费少则一两万多则五六万。