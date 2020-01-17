“扫一扫”分享到微信

见闻

教育部：多家量子波动速读机构被查 均未取得办学许可

2020-01-17 09:14 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 1月17日 消息:昨日，针对“量子波动速读”“全脑培训”等为名面向中小学生违规开展培训的问题，教育部发布了《国务院教育督导委员会办公室关于几起校外培训机构违规开展培训查处情况的通报》。

在线教育

其中，共有五家机构被通报，分别为：

1、广东省深圳市“北京心智通全脑开发深圳分公司”面向中小学生开展“量子波动速读”相关培训。该公司无营业执照和办学许可。深圳市龙岗区教育局联合相关部门进行调查执法，该公司被关停取缔。

2、山西省太原市“卓伦教育”培训机构面向中小学生开展“全脑培训”。该机构无营业执照和办学许可。太原市万柏林区联合检查组对该机构进行查封，下达停办通知，同时要求社区与该楼物业随时监督其停办情况。

3、四川省成都市“四川领航凡思教育科技有限公司”面向中小学生开展“量子波动速读”相关培训。该公司未取得办学许可。成都市青羊区教育局已对该公司下达限期责令整改通知，并将其列入黑名单，目前该公司已关门停业。

4、四川省成都市“成都学之海教育咨询有限公司锦江分公司”面向中小学生开展“量子波动速读”相关培训。该公司无办学许可。成都市锦江区教育局现场对该公司下发告诫书，责令其立即停止无证办学行为，并约谈法定代表人。

5、四川省成都市“四川启航凡思教育科技有限公司”面向中小学生开展“量子波动速读”相关培训。该公司无办学许可。成都市锦江区教育局现场对该公司下发告诫书，责令其立即停止无证办学行为，并约谈法定代表人。

《通报》称，针对培训机构虚假宣传、违规培训的行为严肃查处，绝不姑息，第一时间予以严肃查处，直至吊销办学许可和营业执照。加强对办学审批、学科类培训内容备案，教师资格证公示、规范收费、广告公示等关键环节的管理，从源头上防止违规行为。

去年10月，微博上流传出多个某教育机构组织6- 10 岁儿童进行量子波动速读大赛及日常学习的视频。视频中，孩子们围坐在一个大房间里不停埋头翻书。该教育机构称，学成以后用1- 5 分钟就可以看完 10 万字的书。据悉，“量子波动速读”培训学费少则一两万多则五六万。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

微信 微信扫一扫 微信扫一扫识物

微信扫一扫上线识物功能 提供价格、百科等信息

· 微信 微信扫一扫 微信扫一扫识物
拼多多 美图 华为

拼多多百亿补贴追加30亿；美图年度自拍趋势发布；2019年华为智能手机发货超2.4亿台

· 拼多多 美图 华为
华为 5G手机 苹果

今日头条发布 2019 手机行业白皮书：华为 5G 手机最受关注

· 华为 5G手机 苹果
微信 微信订阅号 付费阅读

微信灰度测试订阅号付费能力 可设置文章可试读的比例

· 微信 微信订阅号 付费阅读
肿瘤 手机使用 电子产品 外闻

你信吗？意大利一法院裁定：长期使用手机会导致脑部肿瘤

· 肿瘤 手机使用 电子产品
沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻

笑出猪叫声！盘点2019 年度十大沙雕新闻

· 沙雕新闻 趣闻 搞笑新闻
键盘 机械臂 小伙发明自动哄女友键盘

小伙发明自动哄女友键盘 王多鱼：这个项目我投了

· 键盘 机械臂 小伙发明自动哄女友键盘
SpaceX 前泽友作 BFR火箭

日本富商征女友乘SpaceX游月球 ：要求20岁以上单身女性，爱好世界和平

· SpaceX 前泽友作 BFR火箭
网络诈骗 视频网站 自动续费

女子称被诈骗15元“巨款” 一查是视频网站自动续费

· 网络诈骗 视频网站 自动续费
网易严选 抽奖 90后 芝麻

90后网易严选抽奖中1吨芝麻 网友：天芝骄子？

· 网易严选 抽奖 90后
查看更多
﻿

编辑推荐

抖音海外版TikTok去年营收1.77亿美元，中国占69%

[数说]· 01月17日

给力！微软承诺到2030年实现碳负排放 减缓气候变暖

[外闻]· 01月17日

谷歌母公司 Alphabet 市值首次突破 1 万亿美元

[动态]· 01月17日

教育部：多家量子波动速读机构被查 均未取得办学许可

[见闻]· 01月17日

微信扫一扫上线识物功能 提供价格、百科等信息

[见闻]· 01月17日

报告称苹果新一代 iPhone 将配备 ToF 3D 摄像头

[动态]· 01月17日

电信回应携号转网交5万赔偿金：行业规定 不是法律法规

[动态]· 01月17日

优信出售事故车拍卖业务给博车网 五年内不再从事

[动态]· 01月17日

关闭