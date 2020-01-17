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拼多多百亿补贴追加30亿；美图年度自拍趋势发布；2019年华为智能手机发货超2.4亿台

2020-01-17 07:58 稿源：站长之家  0条评论
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拼多多百亿补贴追加 30 亿

昨日，拼多多发布了“年货节热卖榜”。数据显示，在活动期内，水果产品销量相比去年同期翻了一番。四川眉山丑橘、甘肃天水苹果、新疆库厄勒香梨成为“水果生鲜榜”前三热销产品。

此外，湖南、湖北、四川是购买平台海产品最多的三个内陆省份。

拼多多负责人表示，将在现有百亿补贴的基础上，追加 30 亿元补贴资金和现金红包。

拼多多

美图年度自拍趋势发布

近日，美图发布了《美图年度自拍趋势数据报告》，报告显示，80后、90后在修图方面更为注意发际线和鱼尾纹问题，在接受调研的90后用户中，7成女性在修图时最注意发际线问题，15%的女性曾使用美图秀秀大眼功能进行丰胸。

此外，图像行业用户中，男性比例从2017年的30%提高到2019年的35%，00后男生超5成会常发 自拍，晒鞋、发型、包等。

据悉，该报告由美图公司旗下影像拍照、影像处理全系产品沉淀的大数据，及10万份美图真实用户的调查问卷与面对面访谈整理得出。

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2019年华为智能手机发货超2.4亿台

昨日，华为发布了2019手机成绩单，数据显示，2019年，华为智能手机发货超2.4亿台，MATE和P系列旗舰智能手机同比增长超50%，Nova备受年轻人青睐，畅享系列口碑份额持续提升。2019年，华为50手机发货了为690万台，市场份额创新高。

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此外，数据还显示，华为运动健康APP注册用户累计超1亿，华为终端云服务月活用户达4亿，覆盖170多个国家和地区。

2019年12月31日，华为轮值董事长徐直军发布新年致辞称，华为预计全年实现销售收入超过 8500 亿人民币，同比增长18%左右。全球已有 700 多个城市、世界 500 强企业中的 228 家，选择华为作为其数字化转型的伙伴;华为智能手机业务保持稳健增长，发货量超过2. 4 亿台。

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