2020闲鱼年会经济数据：“年会奖品”关键词搜索超百万次

站长之家(ChinaZ.com) 1月16日 消息：1 月 15 日，闲鱼发布了《闲鱼年会经济数据》。数据显示，作为年会奖品变现圣地，目前，“年会奖品”关键词在闲鱼上已经被用户搜索超过了 100 万次，闲鱼上发布的年会商品数量相比去年增长了108%。

报告显示，上海、北京、深圳、广州、杭州是闲鱼上转让年会奖品卖家分布最多的城市。礼服晚装、手机、蓝牙耳机是年会奖品中转让频次最多的宝贝。其中，蓝牙耳机成交率达78%，成为闲鱼年会捡漏行为的首选。

此外，闲鱼还公布了年会奖品转卖速度排行，其中，卖的最快的是手机，其次是智能手表、平板电脑、吸尘器和蓝牙耳机。相较而言，念佛机、汽车机油、USB暖手垫、咖啡机等奖品则要难卖得多。

虽然这是属于年会赢家们和捡漏大师之间的狂欢，但透过他们之间的交易，大家也可以领略不同公司的年会文化。

闲鱼指出：不同公司之间的差距，往往从阳光普照奖就可以看出。比如土豪公司的阳光普照奖是定制iPhone 11 Pro 256G，普通公司阳光普照奖是公司纪念保温杯+充电宝，甚至有的公司阳光普照奖是一张刮刮乐或免裁券。