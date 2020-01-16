科学家正研发能感知人类情感AI机器人，缓解太空宇航员压力

站长之家(ChinaZ.com) 1月16日 消息:宇航员长期呆在太空环境不仅对身体有很大的挑战，要忍受相当大的精神压力。据《麻省理工学院技术评论》报道，科学家们正致力于通过创造“一个能够感知人类情感并以同理心回应的人工智能助手”来缓解宇航员面临的上述挑战。

虽然这种技术能够预测宇航员的需求并“在他们的精神健康受到威胁时进行干预”，从而证明自己是有用的，但当人类在太空中探索地球引力场之外世界时，它有可能拯救生命。

尽管目前国际空间站的宇航员有一个名叫CIMON的智能机器人与之互动，但据 NASA CTO汤姆·索德斯特伦称，CIMON缺乏适当的智能情绪。因此，该组织的团队正在研究一种更复杂的情感支持机器伙伴，除了跟踪机组成员的行为之外，还能控制航天器的功能。

科学家已经在实验室推出了一个名为 Henry the Helper 的人工智能机器人，可以帮助那些表面看起来很困惑或者迷失的参观者。该团队最终的目标是创建一个名为Fiona the Future的高情商的跨平台系统，未来或将帮助宇航员在踏上太空之旅时保持精神健康。（msn）