华为：2019年智能手机发货超2.4亿台 麒麟990包揽六项行业第一

站长之家(ChinaZ.com) 1月16日 消息：今天下午，华为手机官方微博晒出了 2019 年华为手机成绩单。数据显示， 2019 年，华为智能手机发货量超2. 4 亿台，Mate和P系列旗舰智能手机同比增长超50%。其中，华为5G手机发货超 690 万台，市场份额创新高。

除了手机之外，华为在智能穿戴与音频产品方面也迎来了大爆发。官方公布的数据显示， 2019 年，HUAWEI WATCH GT2 三个月发货超两百万，HUAWEI FreeBuds3 首月发货破百万，HUAWEI VR Glass首销日销量破万。

华为运动健康APP注册用户累计超 1 亿，华为终端云服务(HMS)月活用户达 4 亿，覆盖 170 多个国家和地区。

2019 年，华为发布的麒麟990 5G凭借其巅峰性能包揽了六项行业第一：

全球首商用7nm+EUV制程旗舰5GSoC

业界首款5GNSA& SA SOC

业界首款 16 核Ma-G76GPU

业界首款大-微核架构NPU

全球首发手机端BM3D单反级硬件降哚技术

全球首发双域联合视频降噪技术

此外，鸿蒙OS、方舟编译器、折叠屏手机等都是华为 2019 带给我们的惊喜。