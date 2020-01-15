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苹果安卓充电器或将统一 网友：以后可以少带充电线了

2020-01-15 17:01 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月15日 消息：据外媒报道，近日，欧洲议会正在讨论是否要对所有手机强推通用手机充电器。一旦投票通过，就意味着iPhone可能要被迫弃用现在的闪电接口充电器。

欧盟解释称，强推通用手机充电器主要是为了减少电子浪费并方便消费者的生活，欧洲议会议员们希望对充电器采取约束措施，使其适合所有移动电话和其他便携式设备。

XR,苹果

事实上，早在 2009 年，欧盟就曾提出希望科技公司开发出标准化的解决方案，推动手机充电口标准化。但由于其自愿性质，并没有推动实际行动。

议员们表示，“根据估计，旧的充电器每年会产生超过5. 1 万吨电子垃圾。”苹果的首批iPhone用的是大型 30 针底座充电器， 2012 年苹果改用闪电接口充电器。统一的新充电器最有可能是USB-C接口，因为大多数旗舰安卓手机都采用USB-C接口。但苹果此前曾反对在整个行业内强制使用通用充电器。

虽然，这一讨论只针对欧洲范围，但一旦成立，苹果很可能会在全球范围内进行改变。欧盟将在“未来的会议上”对该问题进行投票，会议时间尚未确定。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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