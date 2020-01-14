阿里CEO张勇新年家书：超过3成员工是非常年轻的“90后”

站长之家(ChinaZ.com) 1月14日 消息:阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇向所有阿里人寄出了一封迎新年的家书。张勇表示， 20 岁的阿里巴巴还非常年轻。无论外部世界如何变幻，阿里巴巴“让天下没有难做的生意”的使命始终不会改变，数字经济时代的大势不会改变。

张勇称，如今遍布世界各地的阿里大家庭的 11 万名员工，正是阿里的未来。他们当中超过 3 成都是非常年轻的“ 90 后”，一半以上的员工都是近 3 年内入职的新鲜血液。

以下为张勇家书全文：

各位阿里家人，

在这辞旧迎新的时刻，很高兴和大家相聚。首先给大家拜年，谢谢你们一直以来的支持、理解和信任。祝大家在新的一年诸事如意，大吉大利!

过去一年，我们共同经历了非常多难忘的时刻。 9 月 10 日， 11 万员工庆祝了阿里巴巴 20 周岁的生日。 20 年来，我们经历了从零到一的艰辛和探索，但正因背后有家人坚定的支持和陪伴，收获了更多惊喜与奇迹，所有这些进步都是因为你们。我在这里，也向各位家人送出最诚挚的感恩!

20 岁的阿里巴巴还非常年轻。无论外部世界如何变幻，阿里巴巴“让天下没有难做的生意”的使命始终不会改变，数字经济时代的大势不会改变。数字化的发展，必将带来以人为本、合作共赢、开放共享的新商业文明。我们相信，阿里巴巴要立足成为“一家活 102 年的好公司”，就要不断为社会创造价值，承担起社会责任。

阿里巴巴的 20 年，也是与生态合作伙伴一起创造未来的旅程。他们同样是阿里巴巴的家人、战友和伙伴，他们共同成就了阿里巴巴今日的勃勃生机。 20 周年年会上，我也分享了未来五年的目标——“服务全球消费者，其中有超过 10 亿的中国消费者，创造 10 万亿人民币以上的消费规模”。这也是我们完成更长远战略目标的坚实基础，那就是“到 2036 年，服务全球 20 亿消费者，创造 1 亿就业机会，帮助 1000 万家中小企业盈利”。要实现所有这些目标，离不开家人一样的合作伙伴与我们并肩而行。

过去一年，阿里巴巴面向企业和面向消费者的各项业务都在高速演进，让更多人享受到数字经济的红利。阿里巴巴早已不只是一家电商公司，而是服务全球数以千万计企业、十多亿消费者，跨越金融、物流、大数据云计算等领域的数字商业基础设施。 2019 年第 11 个双11，我们再次见证历史，阿里巴巴以 2684 亿的交易总额和每秒54. 4 万笔的订单创建峰值，创造了新纪录，开启了新消费时代。

技术是阿里巴巴的基因。阿里如今成为全球首个核心交易系统100%运行在公共云上的互联网公司。 2019 年云栖大会上，阿里第一颗自主研发、世界上推理性能最强的人工智能芯片“含光800”问世。不久前，我们的同事、阿里云创始人王坚博士还当选为中国工程院院士。这是阿里巴巴的骄傲，它既是对我们持续技术创新的认可，更是全体阿里技术人努力的缩影。在文化娱乐领域，我们也把越来越多高质量的内容带入中国，阿里影业参投的《绿皮书》获得了奥斯卡年度最佳影片。

阿里巴巴的商业发展始终与社会责任共进。过去一年，三分之一的中国人都在阿里巴巴平台上做公益，发生公益行为超百亿次，“剁手党”成为全球最大的公益群体。阿里巴巴则已经是世界上最大的公益平台。

2019 年 11 月 26 日，我们迎来公司发展中另一重要里程碑——回家，回香港上市。家国情怀，社会担当——阿里人常以此自勉。 5 年前赴美上市时，我们承诺，只要条件允许，就会回来。沧海横流， 5 年后，我们不仅兑现了承诺， 10 位来自 4 大洲 8 个国家的客户来敲锣，也证明了阿里的全球化正迈出坚实的步伐。我们希望能贡献自己的绵薄之力，积极参与到香港的未来建设中。

阿里巴巴是一个平台，更是一个广阔的舞台。如今遍布世界各地的阿里大家庭的 11 万名员工，正是阿里的未来。他们当中超过 3 成都是非常年轻的“ 90 后”，一半以上的员工都是近 3 年内入职的新鲜血液。他们为阿里带来温度，带来创造性，让阿里变得与众不同。新一年我们的愿望，就是继续为他们创造最好的工作、学习和成长环境，让他们成为更好的自己。

最后，再次向所有阿里家人道一声幸福安康!因为你们，才有我们，因为你们，阿里巴巴将会拥有最美的未来!

张勇(逍遥子)

阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官

2019 年 12 月 31 日