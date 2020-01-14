惊不惊喜？腾讯宣布微信可以转账到QQ钱包了

站长之家(ChinaZ.com) 1月14日 消息:今日晚间，腾讯QQ官方微信公众号宣布，微信可以可以转账到QQ钱包了。

腾讯QQ官方表示：“考虑到有鹅粉在QQ上没有绑定银行卡，转账、发红包、充值时不是很方便，本Q和我兄弟联手了!”

值得注意的是，该服务对转账的金额和次数有一定的限制，官方要求单笔转账金额不能超过 1000 元;每个微信号每个月转出金额的上限为 3000 元，最多只能给 10 个不同的QQ号转账;每个QQ号每个月转入金额上限为 6000 元。

具体操作如下：

Step1：关注并进入“QQ钱包官方帐号”，或者关注腾讯QQ公众号菜单栏进入。

要先关注钱包官号，才能在QQ转账

Step2：点击菜单栏中的“微信转账到QQ”，进入转账页面。

QQ钱包官方账号

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腾讯QQ微信公众号

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Step3：输入收款方的QQ号和该QQ号实名认证的真实姓名。

Step4：输入转账金额，完成支付，单笔转账不高于 1000 元。

Step5：完成支付~

Step6：支付成功，收款方会在手机QQ上收到来自“QQ钱包”的到账消息推送，QQ钱包余额自动更新。