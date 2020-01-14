又有福利！抖音宣布启动“发财中国年”：分20亿元红包

站长之家(ChinaZ.com) 1月14日 消息:今天，抖音宣布“发财中国年”春节红包活动已经启动。 1 月 14 日至 1 月 31 日活动期间，用户完成集卡、红包雨、玩游戏等活动，即可参与分享 20 亿元红包，并有机会抽取万元锦鲤红包。

与 2019 年相比，今年的“发财中国年”活动的红包总金额从 10 亿元增加至 20 亿元，包括抖音、今日头条、今日头条极速版、西瓜视频、抖音火山版、Faceu激萌、轻颜相机和皮皮虾共 8 款产品接入活动。

据悉，今年是“发财中国年”活动连续第三年举办，根据去年公布的活动数据， 2019 年有上亿用户参与了“发财中国年”，除夕夜开奖时，超过 5923 万人平分了 3 亿金卡红包，超过 1839 万人平分了 2 亿钻卡红包，约 4100 万人分享了 5 亿红包雨。。

今年抖音“发财中国年”共有 5 大玩法：

一是集卡，集卡分为两个阶段，首先是集金卡，集齐“发财中国年”五字即可参与平分 3 亿红包;其次是集钻卡，集齐“抖音”、“今日头条”、“西瓜视频”、“Faceu激萌”、“轻颜相机”和“皮皮虾” 6 款产品logo即可参与平分 2 亿红包。

二是红包大会，用户可以体验包括“吉祥话拜年”、“舞狮吃彩球”、“亲戚走起来”等在内十多款春节主题的互动小游戏，抽取现金红包，分 5 亿。

三是 5 亿红包雨，用户在 1 月 17 日至 1 月 25 日指定活动时间，进入活动界面可以参与领取。

四是 1 万个万元锦鲤红包，用户完成集卡或红包大会等活动，即有机会参与抽取。此外，还有登录见面礼、邀请好友拆红包等经典玩法。