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见闻

京东获导航电子地图甲级绘制资质 将被允许开展自动驾驶等业务

2020-01-14 15:48 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月14日 消息:据财联社报道，今日，据国家自然资源部网上政务服务平台显示，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司获自然资源部颁发的“导航电子地图制作”甲级测绘资质，这意味着京东将被允许开展与自动驾驶、高精地图采集等业务。

京东物流

2018 年 7 月 19 日，京东首次对外公开京东地图，称该地图是面向机器人和智能驾驶的高精度地图，主要为各类机器人实现自动驾驶功能提供导航能力。京东地图具备从数据采集、处理、发布以及应用的全流程生产体系，生产过程高度自动化，覆盖社会道路、园区道路、室内等诸多场景。借助京东自主研发的多载体三维激光移动测量系统，京东地图可以实现路面实况、障碍物、周围环境等地物的自动识别。

京东方面表示，下一步将从自身应用走向对外赋能，将高精地图的产品、技术、数据、场景、能力向更多开发者和合作伙伴开放，推进末端、路端、云端的地图数据资源融合共享，助力智能机器人、自动驾驶技术的更广应用。

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