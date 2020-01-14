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全球首个活体机器人诞生：可生物降解 有自愈能力

2020-01-14 14:09 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月14日 消息:用活细胞制造的微型活体机器人可能很快就会在你的体内“游动”了。据cnet报道，美国佛蒙特大学和塔弗茨大学研究人员使用超级计算机，利用青蛙的皮细胞和心脏细胞设计新的生命形式也就是活体机器人“xenobots”。

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注：图片来自YouTube视频截图

本周一，科学家已经在《美国科学院院报》(PNAS)发布了一篇论文详细介绍了这项活体机器人研究情况。

佛蒙特大学的机器人专家约书亚·邦加(Joshua Bongard)解释称，它们既不是传统的机器人，也不是已知的动物物种。这是一种活的、可编程的有机体。

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xenobots移动速度非常缓慢，为了验证它们是否按编程设计运行，研究人员将它们翻转过来，这些活体机器人就停止移动。

塔夫茨大学再生与发育生物学中心研究人员迈克尔·莱文(Michael Levin)也表示，这些活机器人的许多有用的应用，这是其他机器做不到的。比如寻找令人讨厌的化合物或放射性污染，清理海洋中的微塑料污染，或者进入人体血管，精准输送药物、清楚动脉壁上的斑块等等。

这种活体机器人有几个优点，它们虽然可能不像金属、塑料机器人那样坚固，但却是完全可生物降解，受损后它能够治愈伤口。邦加德说：“我们把机器人切成两半，它自己缝合起来，继续工作。”

研究人员承认，活机器人的概念可能让人类感到恐惧，如果被用于不法用途，后果也可能是灾难性的。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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