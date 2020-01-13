2020款戴尔XPS13将于2月4日正式发售，售价12999元起

1月13日，戴尔在北京召开媒体沟通会，正式宣布2020年新款XPS 13系列笔记本即将登陆国内市场，具体发售时间为2020 年 2 月 4 日，国内售价 12999 元起。

2020款的XPS 13系列笔记本采用了全新的外观设计，在机身仍保持轻薄的情况下，屏幕进一步升级至 13.4 英寸，以往屏幕下方的较宽的边框也作进一步收窄，屏占比跃升至 91.5%。以往屏幕下方的留空处也进行了收窄，戴尔将其称之为“4-Sided Infinity Edge Display”，显示比例为 16：10，表面以康宁第六代大猩猩玻璃覆盖。

XPS 13可选配第十代英特尔酷睿处理器，从 i3 可选配至 i7，最高支持 32G 大內存及 2TB SSD。接口配备了 2 个雷电 3 接口(USB-C)，1 个 microSD 读卡器、1 个 3.5mm 耳机接口黑色款 C 面采用的是黑色碳纤维材质，而白色款 C 面采用的是白色硅纤维材质。

另外戴尔宣布将推出全新XPS 13笔记本电脑开发者版。该款系统基于第十代英特尔酷睿10nm移动处理器，同时也是第十代XPS 13开发者版，预装Ubuntu 18.04LTS系统，并配备最高32GB的RAM内存，提供指纹识别器的支持。目前该产品还未在中国上市。