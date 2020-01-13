四部门联合约谈滴滴等公司，做好春运服务保障

站长之家(ChinaZ.com) 1月13日 消息:今天交通运输部发布消息，今天下午，交通运输部、中央网信办、工业和信息化部、公安部有关司局以交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室名义，约谈滴滴出行、嘀嗒出行两家平台公司。

本次四部门约谈滴滴出行、嘀嗒出行两家平台公司，通报了近期网约车平台出现的一些问题，包括安全生产、行业稳定、合规经营、保障驾驶员和乘客合法权益、春运保障等多个方面。

约谈要求，滴滴出行等平台公司要认真分析，精准施策，严格落实企业主体责任，依法依规经营。

一是要履行企业安全生产和维稳主体责任，强化运行风险管控，自觉维护行业稳定。

二是要严格依法依规运营，组织司机和车辆尽快办理有关许可，禁止以分类管理为名突破行业安全底线。

三是要严格顺风车安全管理，强化线下服务能力，完善快速响应与应急处理机制，不得以顺风车名义从事非法营运。

四是要理顺司企利益关系，规范整改“以租代购”行为，保障驾驶员合法权益，切实防范化解行业风险。

五是要做好春运安全服务保障工作，强化运力保障、出行引导、乘客投诉与应急管理，提升服务品质与乘客体验，维护春运市场秩序。约谈还对滴滴出行网络安全、个人信息保护、道路交通安全管理等提出了要求，对嘀嗒出行规范跨城顺风车业务提出了要求。同时，四部门还与滴滴出行等平台公司就建立良好政企关系、营造公平良好的营商环境等进行了交流。

滴滴出行等有关负责人表示，将积极配合各级行业主管部门，依法依规经营，维护好市场秩序;将严格按照本次约谈提出的要求，整改企业存在的问题，消除安全稳定风险隐患;将开展专项部署，加大投入，扎实做好春运各项保障工作。