站长之家(ChinaZ.com) 1月13日 消息：今天，闲鱼发布了《 2019 年度“断舍离”公益报告》。报告显示，过去一年，闲鱼回收了 3 万吨旧衣、942. 7 万本图书、122. 2 万部手机、50. 85 万台大家电。其中，大约有 3 挖煤名用户通过闲鱼为全国大约 8 个省市超过 20 个项目累计捐赠衣物超 10 万件;捐赠图书超一万本，覆盖江西省寻乌县的 14 个小学约 1000 多位学生。

在“断舍离”的同时，用户也通过回收共计获得蚂蚁森林能量8199. 8 吨，约等于45. 8 万棵梭梭树，解决了 9161 亩荒漠化问题。

报告还显示， 2019 年，闲鱼“免费送”频道共成交了715. 66 万笔订单，有 360 万名买家通过“免费送”获得了自己想要的东西。112. 68 万卖家通过免费送频道把自己的闲置物品转非了需要的人。其中，生鲜水果、居家日用、女士服装、图书是“免费送”成交最多的宝贝。

此外，闲鱼 2019 年还帮助 6866669 位农人，他们在闲鱼成功卖出了 706 万单农副产品，成交金额近 10 亿元。

在全国搞笑中，华南农业大学的学生最爱清空宿舍的衣柜。报告显示，去年一年，华南农业大学全校通过闲鱼回收了 10 吨旧衣物。紧随其后的是福建师范大学、广东白云学院、广东第二师范学院、仲恺农业工程学院、河北农业大学、广州大学、烟台二中、河海大学江宁校区、内蒙古科技大学。