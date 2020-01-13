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见闻

二手iPhone又贬值了！苹果下调以旧换新设备最高估值

2020-01-13 15:20 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月13日 消息:近日，苹果公司更新了其“以旧换新”项目的网页，对用户二手iPhone、iPad、Mac、Apple Watch和其他产品的重新进行估值，其中下调了不少二手苹果设备最高估值。

iPhone11Pro，苹果

BGR发现，苹果最近更新了以旧换新网站，改变了许多二手产品的估值。AppleInsider的研究显示，该变化从 1 月 9 日开始，并在 1 月 10 日起更新了数值。

主要的变化与iPhone的价格有关，其中iPhone XS Max的价格降幅最大，从 600 美元降至 500 美元。iPhone XS的估价从 500 美元升至 420 美元，iPhone XR从 370 美元升至 300 美元。另一方面，iPhone 6s和iPhone 6s Plus都降价 20 美元，分别降至 80 美元和 100 美元。

image.png

iPad产品也做了调整，iPad Pro用户估值最高 220 美元，低于之前的 290 美元。iPad、iPad Air和iPad mini的估值也有所下降，分别降至 100 美元、 70 美元和 80 美元。

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Mac产品几乎没有变化，MacBook Air仅下降 10 美元，MacBook下降 20 美元，iMac下降 60 美元，iMac Pro下降 90 美元，以旧换新估价为 4150 美元。Mac Pro和Mac mini的售价仍分别为1， 700 美元和 230 美元。

在Apple Watch系列中，Apple Watch Series4 是唯一降价的手表，降至 100 美元，其他所有型号估值不变。

这些变化不仅发生在美国地区，英国、德国、中国等苹果“以旧换新”项目的产品估值都有所调整。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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