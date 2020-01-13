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京东回应被薅7000万项目组全开除：网传内容失实

2020-01-13 15:04 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 1月13日 消息：近日，针对“优惠券设置错误全体员工被裁”一事，京东方面表示网传内容失实。

此前，有用户反映称，在跨年夜的时候，领了京东平台的200300 无门槛券， 1 月 7 日，有群友分享了商品，基本上 200 以内的商品都是 0 元至几十元。 1 月 8 日，有部分网友反映已收到货，但还有部分网友称自己的订单被锁单，单方面的锁定取消，页面显示“预约客服已经确认用户不需要此商品，请及时取消订单”。

QQ截图20200110082733.jpg

对此，京东客服回应称，首先这肯定是我们这边的问题，优惠券这块没有设置好，导致用户批量进行下单，如果是少数的下单还能理解，但是这是批量的，京东方面没办法按照订单一个个去给客户发货，发货出去的商品都有可能一个个被追回，出现问题的订单都将赔偿 5000 金豆。

随后，网上有爆料称，京东商城因为优惠券设置错误，导致可以较低价格甚至 0 元购买小家电，被“羊毛党撸走了 7000 多万”、造成错误的“事业部全体员工被裁”。

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