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苹果发布新春大片《女儿》：周迅主演，iPhone 11 Pro 拍摄！

2020-01-12 11:03 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1 月 12 日消息：苹果新年短片《女儿》于昨日正式上映。该短片全程由 iPhone 11 Pro 拍摄。

微信截图_20200112110557.png

图片来自 Apple

 据官方介绍称，2020 新春短片《女儿》的创作团队包括 2017 奥斯卡金像奖提名影片导演西奥多·梅尔菲、华语影坛影后周迅以及 2020 金像奖提名影片摄影指导劳伦斯·谢尔。

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整部短片时长为 8 分钟左右，拍摄的地点是中国重庆。影片中主要讲述了一个温馨的家庭故事，关于两个妈妈对两个女儿的爱。

《女儿》正片上映后苹果 CEO 库克在微博表示，「没有什么比家庭带来的力量和爱更特别和持久。感谢周迅、西奥多·梅尔菲和劳伦斯·谢尔在这个春节提醒我们节日的精神何在。」

 随后苹果大中华区董事总经理葛越也在微博上转发了这部影片并表示：「《女儿》这部影片让我忍不住看了一遍又一遍，每次都会被感动。各位 Pro 级的电影大师们和 iPhone11 Pro 的完美合作，触及了我们对家所承载的所有美好情感。谢谢你们给我们带来的感动。」

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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