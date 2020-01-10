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美国政府资助的安卓手机预装了不可移除的恶意软件

2020-01-10 11:11 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月10日 消息:本周四，研究人员报告称，美国政府为低收入用户提供补贴的一款Android手机预装了恶意软件，如果手机没有停止运行的话，恶意软件就无法移除。

病毒、代码 (2)

arstechnica报道，这款问题手机是由维珍移动Assurance Wireless项目提供的UMX U686CL。美国联邦通信委员会推出了一个Lifeline Assistance计划，为数百万低收入家庭提供免费或政府补贴的电话服务。UMX U686CL运行安卓系统，符合低收入标准的用户只需支付 35 美元就能获取手机。

Malwarebytes的研究人员周四表示，该设备出现了一些令人讨厌的恶意软件。第一种是高度混淆的恶意软件，它可以在用户不知情或未经用户许可的情况下安装广告软件和其他不需要的应用程序。而安装这些程序的恶意软件隐藏在手机的设置应用程序中，而一旦卸载，手机就不能正常工作。

UMX U686CL另外一个问题就是 Wireless Update。虽然它提供了下载和安装手机更新的机制，但它也在未经许可的情况下加载了大量不需要的应用程序。

虽然Malwarebytes所检查的所有已安装应用程序都是没有问题的，但是自动安装应用程序的功能的存在会带来不可接受的风险，特别是因为删除该功能会阻止手机接收更新。

对此，维珍手机所有者Sprint的在一封电子邮件中表示：“我们意识到了这个问题，并正在与设备制造商Unimax联系，以了解根本原因，然而，在我们初步测试之后，我们不认为媒体中描述的应用程序是恶意软件。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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