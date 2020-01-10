谷歌在欧洲盲拍Android搜索引擎选择权 曾被罚款50亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 1月10日 消息:据cnbc报道，欧盟Android用户在设置新手机或平板电脑时，将很快就可以从包括谷歌在内的四个选项列表中设置自己喜欢的默认搜索引擎。

2018 年，欧盟监管机构发现谷歌利用自家Android阻碍竞争对手，对该公司开出了 50 亿美元的罚单。随后，谷歌推出了新的设置选择选项。

谷歌周四宣布，DuckDuckGo和Info.com将出现在所有 31 个市场的设置页面上，但微软Bing将只出现在英国市场。此外，捷克的Seznam、俄罗斯的Yandex和法国的Qwant等搜索引擎也将出现在一些市场上。谷歌表示，这些选项将于今年 3 月 1 日至 6 月 30 日生效，新的拍卖将每季度进行一次。

每个市场的三个可供选择的搜索引擎都是通过“盲目拍卖”决定的，在这种拍卖中，符合谷歌标准的搜索提供商提供他们愿意支付的价格。每个国家都设定了最低出价，每个市场的三个最高出价者将出现在该国家的安卓手机安装过程中。

不过此次拍卖招致了至少一家欧洲搜索引擎的批评，表示这些搜索引擎被排除在默认设置屏幕之外。DuckDuckGo也批评了谷歌的行为，尽管它在所有 31 个市场都获胜了。