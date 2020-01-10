陌陌向12月31日前在职正式员工发iPhone11

站长之家(ChinaZ.com) 1月10日 消息:今日，据陌陌员工发出的陌陌内部邮件显示，陌陌将为在 2019 年 12 月 31 日前在职的正式员工每人送出一部iPhone 11 256G。

数据显示，陌陌在 2019 第三季度实现了44. 516 亿元的营收，同比增长22%。 2019 年 9 月，陌陌主App月度活跃用户为1. 141 亿，上一年同期月度活跃用户为1. 105 亿。2019 年第三季度，陌陌公司直播服务与增值服务付费用户去重后总数达 1340 万(包括探探付费用户 450 万)，上一年同期为 1250 万(包括探探的付费用户 360 万)。

此前，腾讯云也因完成目标营收，团队每人获得了一部iPhone 11 Pro的奖励。

腾讯方面表示，腾讯云在第三季度内实现年度收入成功突破 100 亿元，今年公司特别授予腾讯云团队及TEG兄弟团队创业里程碑激励。为此，特别选择这个时间点，对相关团队发放纪念礼。本次激励不只是对腾讯云业务发展“迟来的庆祝”，更是肯定团队多年来拼搏、坚持的创业精神。