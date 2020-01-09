2019微信年度数据报告：月活用户超11.5亿，捂脸成使用最多的表情

站长之家(ChinaZ.com) 1月9日 消息：今天，在 2020 微信公开课上，微信发布了《 2019 年微信数据报告》。报告显示， 2019 年微信的月活跃账户数超过了11. 5 亿，比去年同期增长6%，捂脸成为使用人数最多表情。

报告显示，微信活跃高峰在午饭前和下班后，公众号打开活跃高峰约在晚上 21 点。而小程序打开活跃高峰在午饭前后和下班晚饭后。其中，年轻女性偏好电商类小程序，中年女性偏好文娱类小程序。

小程序游戏的活跃高峰则是晚上20：00，聚会桌游、经营农场和智慧答题分别是年轻人、青壮年和老年人最喜欢的游戏类别。

虽然生命在于运动，但不少年轻人周末更喜欢宅在家。报告显示，微信运动日人均步数为 6932 步，而周末微信步数少于 100 的用户多达 1200 万。他们周末使用外卖小程序的次数相比工作日增长93%，人均购物次数也比工作日增长53%。

2019 年，“黑洞”成为微信搜一搜最热门的新闻词，其次是巴黎圣母院、扫黑除恶、大兴机场和 70 周年。

微信搜一搜的十大流行语中，“我太难了”排第一。每月男性收到42%的红包，女性收到58%的红包。

此外，报告还显示，朋友圈分享的热门歌曲TOP3 为《我和我的祖国》、《你笑起来真好看》、《芒种》。