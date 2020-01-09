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2019微信数据报告发布：捂脸成最受欢迎的表情包

2020-01-09 13:53 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月9日 消息:今日，微信发布了《2019微信数据报告》，该报告的数据除搜一搜外，其余截止至2019年9月。

数据显示，微信2019年第三季度，月活跃用户为11. 51 亿，同比增长6%。用户活跃高峰期为午饭前和下班后，公众号打开的活跃高峰期在晚上 9 点左右。年轻人喜欢看动漫，中年人喜欢看孕产育儿。

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而微信小程序的打开活跃高峰在午饭前后和下班晚饭后，年轻女性喜欢看电商类，中年女性喜欢看文娱类。

小游戏的打开活跃高峰是在晚上 8 点左右，年轻人爱玩桌游，青壮年喜欢经营农场餐厅，老年人喜欢益智答题。

男性在朋友圈更爱分享工作、游戏，女性在朋友圈更爱分享美食、感情。朋友圈打卡最多的国内地点为：广州、北京、深圳、上海、成都。最爱用的表情为：捂脸、呲牙、偷笑、强、玫瑰。分享的热门歌曲TOP3 为：《我和我的祖国》《你笑起来真好看》《芒种》。

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此外，报告还显示，微信运动日人均步数为 6932 步，微信搜一搜的十大流行语为：“我太难了、小姐姐、正能量、996、佛系、单身狗、雨女无瓜、柠檬精、硬核、妥妥的”。十大新闻热词为：黑洞、巴黎圣母院、扫黑除恶、大兴机场、 70 周年、一带一路、中国女排、超级月亮、垃圾分类、贝聿铭。

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