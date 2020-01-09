微信公开课PRO：2019小程序日活破3亿 累计创造8000多亿交易额

站长之家(ChinaZ.com) 1月9日 消息：在 2020 微信公开课PRO上，微信开放平台副总经理杜嘉辉透露： 2019 年小程序日活跃用户超过 3 亿，累计创造 8000 多亿交易额，同比增长160%。他称，小程序在 2020 年的目标是，帮助商家打造属于自己的商业闭环。

数据显示，2019年，微信小程序发生了许多质变，不仅整体服务质量攀升，活跃用户质量也得到了进一步提升。相较2018年， 2019年小程序人均访问次数提升45%，人均使用小程序个数提升98%，活跃小程序的平均留存也比去年提升了14%。而在商业表现上， 2019年更多的小程序流量主获得了收益，中长尾小程序通过官方广告能力获得的收入占比从56%提升至76%。

微信方面表示， 2020年，微信将重点在小程序搜索发力。一方面通过开放小程序页面结构化数据接入，让页面有更多机会在搜索场景曝光;另一方面逐步开放小程序的本地搜能力，缩短搜索结果的曝光路径。

关于如何提升用户在小程序上购物的信任感，微信方面表示今年将提供三个方面的能力：1、品牌认证;2、物流工具，我们不断优化物流工具解决方案，让商家更方便地接入购物工具;3、交易保障，提供更多的交易保障内容，包括微信官方标识、推荐能力、统一订单管理、用户反馈管理。