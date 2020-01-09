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微信小程序三周年：累计成交额8000亿 同比增长160%

2020-01-09 11:21 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月9日 消息：2020 年微信公开课PRO在广州举行。本次微信公开课的主题为“未完成Always beta”。今天是小程序正式发布三周年，在 2020 微信公开课PRO上，微信开放平台副总经理杜嘉辉为大家带来小程序的全新消息：

他透露2019 年小程序日活跃用户超过 3 亿，累计创造 8000 多亿交易额，同比增长160%。自 2017 年 1 月微信小程序上线以来，截至 2018 年 7 月，微信小程序数量已突破 100 万个。与前两年相比， 2019 年的小程序，正在发生更多的质变。

1、整体服务质量攀升：

2019 年 4 月以来，优秀小程序与评分均值，正随着时间逐步增长，整体活跃小程序也出现了大幅提升。

2、行业表现“齐头并进”

商家自营、生活服务、教育、餐饮、工具等多品类小程序的活跃表现“齐头并进”。

3、活跃用户质量提升

这一年，用户也用实际行动在支持小程序：相较于上一年，小程序人均访问次数提升45%，人均使用小程序个数提升98%，活跃小程序的平均留存也比去年提升了14%。

4、商业表现抢眼

伴随今年小程序广告能力的升级，更多流量主获得了收益。同比去年，流量主收益有了更高的增长，中长尾小程序通过官方广告能力获得的收入占比从56%提升至76%。

小程序在电商、零售行业同比去年有爆发式的增长，而这一部分收入大部分并非由微信钱包入口内的头部小程序业务贡献。

据介绍，未来微信将为小程序商家提供更多服务组件，包括提供官方直播组件，让小程序内直播带货变得更容易;提供一物一码的能力，让商品变成渠道;还将把扫一扫识物开放给品牌官方，成为官方商品入口。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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