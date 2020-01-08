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见闻

百度移动产品付费用户超5000万 百度网盘市场份额超85%

2020-01-08 16:49 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月8日 消息:百度内部消息显示， 2019 年百度移动产品付费用户数突破 5000 万，主要产品包括百度网盘、百度文库等。

其中，付费用户增量首先来自于百度网盘。去年 10 月，百度网盘上线了单次收费服务，非会员用户可选择花1. 9 元 5 分钟不限速下载，或者花5. 9 元 24 小时全天不限速下载。这一模式为百度扩增了部分需求不大，偶尔有下载需求的用户。

百度 (2)

据Questmobile数据显示，百度网盘的市场份额超过85%。目前，百度网盘注册用户达到了 6 亿，月活跃用户超过了 1 亿，月度付费用户已经超过了千万。

而百度文库则是百度移动产品中的另一个典型的用户付费产品。百度知识垂类产品总负责人阮瑜此前接受媒体采访时表示，百度文库从 2013 年开始尝试做知识付费，目前已经非常成熟。截止去年底，百度文库累计上线 6 亿多优质文档。

此外，百度也加速了对百家号、智能小程序商业化能力的尝试和探索。现在，百家号也已经开始做付费阅读产品，通过为优质作者开通付费专栏寻求变现，上线 2 个月已有 3 万多用户进行了付费阅读。而小程序电商也是百度之后重点发展的方向之一。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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