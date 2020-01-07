马云公益基金会五年报告：总捐赠收入达10.9亿元

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息：今天，马云公益基金会发布了五年报告。报告显示 ，成立五年，马云公益基金会通过乡村人才计划直接支持了 500 位乡村教师、 60 位乡村校长、 200 位乡村师范生。落地 9 所乡村寄宿制学校和 39 间乡村少年宫。79%的入选者来自国家级贫困县，累计覆盖贫困县总数 312 个。

其中，乡村教师学习发展平台包括全国知名校长，专业培训师，师范院校教授共 186 人;马云乡村教育学院线上独立课程 69 个，培训教师 10091 人;入选及获奖者通过担任培训讲师和分享嘉宾直接影响乡村教师近 30 万人次。

据了解，马云公益基金会成立于 2014 年。其先后推出了“马云乡村教师计划”“马云乡村校长计划”“马云乡村师范生计划”“马云乡村寄宿制学校计划”“马云教育基金"“非洲创业者基金”“中国女足支持计划”“西溪湿地保护计划”等项目。

截至 2019 年 11 月底，马云基金会总捐赠收入已达到10. 9 亿人民币，累计支出4. 77 亿。其中环保医疗捐赠支出最高达3. 56 亿，教育领域的累计捐赠支出紧随其后达1. 47 亿。