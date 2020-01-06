邮政局：7成快递员月收入在5000以下 月入过万者不到一成

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息：日前，国家邮政局主管的中国邮政快递报社发布了《 2019 年全国快递从业人员职业调查报告》。报告调查了 65514 位快递从业人员，其中超七成为男性。数据显示， 40 岁以下人员构成快递从业人员的主体。

2018 年，中国快递员总数量已经突破 300 万，但75.07%的快递从业人员月收入却在 5000 元以下，一线快递从业人员月收入超 1 万元的占比也仅为0.73% 。即便如此，依然有 6 成人表示快递这一行“有前途，值得干下去”。

近几年来，社会对于快递从业人员的认可度越来越高，比如推出职称评定，国家职业技能标准。在参与调查的3957名专业技术类从业人员中，没有职称的占52.49%，其中68.56%有意愿参加职称评审。

报告指出，工作量大、时间长且休息少是不少快递员的常态。数据显示，近一半快递从业人员每天工作8- 10 小时，还有 3 成以上快递员每天需要工作10- 12 小时，近两成从业人员工作 12 小时以上 。

该报告还表达了快递小哥内心的呼声。呼声最高的要求是“提高计件工资”，其次是“提高社会对快递员的认可度”。