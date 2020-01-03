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中国上市公司市值500强：阿里、腾讯、工商银行位居前三甲

2020-01-03 15:28 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月3日 消息：据 21 数据新闻实验室统计，截至 2020 年 1 月 1 日，中国上市公司共计 7343 家， 2019 年初新增 382 家总市值合集105. 71 万亿，相比 2018 年增长超 3 成。

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数据显示， 2019 年进入 500 强的市值门槛为 272 亿元，创历史新高。市值前三甲依然是阿里巴巴、腾讯控股、工商银行，总市值分别为 39695 亿元、 32139 亿元、 20957 亿元。建设银行、中国平安、贵州茅台、农业银行、中国移动、中国银行、中国石油均进入排名前十。

而前 20 名变化较大，美团点评、五粮液、邮储银行、兴业银行后来居上。其中，百度最新市值 3055 亿，由 2018 年的 18 名掉至 2019 年的 37 名，并且市值不及美团、京东、拼多多，退出中国互联网公司TOP5 行列。

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从区域看，北京、广东、香港的 500 强公司数量及总市值远高于其他地区，分别为 97 家、 63 家、 61 家。从行业分布上看， 2019 年 500 强企业中，来自信息技术行业的公司最多，金融行业第二。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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