中国上市公司市值500强：阿里、腾讯、工商银行位居前三甲

站长之家(ChinaZ.com) 1月3日 消息：据 21 数据新闻实验室统计，截至 2020 年 1 月 1 日，中国上市公司共计 7343 家， 2019 年初新增 382 家总市值合集105. 71 万亿，相比 2018 年增长超 3 成。

数据显示， 2019 年进入 500 强的市值门槛为 272 亿元，创历史新高。市值前三甲依然是阿里巴巴、腾讯控股、工商银行，总市值分别为 39695 亿元、 32139 亿元、 20957 亿元。建设银行、中国平安、贵州茅台、农业银行、中国移动、中国银行、中国石油均进入排名前十。

而前 20 名变化较大，美团点评、五粮液、邮储银行、兴业银行后来居上。其中，百度最新市值 3055 亿，由 2018 年的 18 名掉至 2019 年的 37 名，并且市值不及美团、京东、拼多多，退出中国互联网公司TOP5 行列。

从区域看，北京、广东、香港的 500 强公司数量及总市值远高于其他地区，分别为 97 家、 63 家、 61 家。从行业分布上看， 2019 年 500 强企业中，来自信息技术行业的公司最多，金融行业第二。