口碑饿了么年货节开启 万款“饭票”不到1元

站长之家(ChinaZ.com) 1月3日 消息：今天，口碑饿了么“年货节”正式开启。活动期间，口碑饿了么将组织百场城市年味直播，同时还为大家送上亿元补贴，推出9000款1毛钱饭票、 16000款不到1元的大牌饭票，口碑吃喝玩乐全场5折起，红包最高2020元等各种福利。

数据显示，元旦当天，就有不少用户开始下单“年夜饭”套餐，相关套餐单量同比去年增长12倍。同时，外卖备注也早早洋溢起了过年的氛围。元旦当天，有近4000名用户通过饿了么备注希望“早点回家”，有1600份外卖备注提到“快过年了”， 828 份外卖备注“团聚/团圆”。

还有人将外卖备注玩成“许愿池”。饿了么数据显示，在新年相关外卖备注中，“健康”的出现频次是“暴富”的4.5倍，其中80%来自80后用户，超过一半“希望脱单”、“少熬夜”、“防脱发”的订单备注来自95后，而饿了么外卖备注中迎接“二胎”的群体中竟有60%是90后。

此外，元旦当天饿了么春联(对联)售出1000多份， 1天内超过100名用户下单购买中国结与年画，点外卖囤徐福记等年味糖果的用户同比去年增长了78%。