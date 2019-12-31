智联招聘报告：三季度短视频招聘平均月薪7454元

站长之家(ChinaZ.com) 12月31日 消息：今天，智联招聘发布了《 2019 年短视频/直播行业人才发展报告》。报告显示， 2019 年第三季度，短视频行业发展速度超越直播，招聘需求强盛。 2019 年三季度，短视频行业招聘职位数同比增长325.28%，高于直播行业的127.50%;三季度短视频招聘岗位中，短视频运营(综合)岗位数占比最高，近三分之一，其次是短视频拍摄/后期制作，占23.13%。

值得注意的是，虽然短视频招聘需求强盛，但在薪资待遇上仍然低于直播。数据显示， 2019 年第三季度，直播行业平均月薪为 9423 元，而短视频平均月薪为 7454 元。

不过具体的薪资和岗位结构也有关。短视频行业中，有创意策划属性的视频策划、编剧、编导岗位薪酬高于视频拍摄/后期制作，前三个岗位 2019 年三季度的招聘薪酬分别为 8075 元/月、 7881 元/月、 7751 元/月，此外作为短视频核心的演员/艺人招聘薪酬也较高，为 7925 元/月。

直播行业中，直播运营、主播及主播经纪人的招聘薪资远高于直播助理和客服，前三个岗位在 2019 年三季度的招聘薪酬分别为 9893 元/月、 9697 元/月、 9084 元/月。

此外，短视频工作对人才学历要求高于直播，一半岗位要求大专学历。