小红书报告：男性比女性更爱发时尚内容和宠物照片

站长之家(ChinaZ.com) 12月31日 消息：今天，小红书发布了《向上的生活— 2019 年小红书社区趋势报告》。报告显示，在小红书上，每月已有超 1 亿人次观看vlog，自律学习打卡类视频，收获超过 1200 万人观看，获得超过 3800 万点赞;在年轻人的多元兴趣圈子里，过去一年有超过 35 万人找到归属;此外有近 1000 万人学到了科学健身方式。其中，排名前五的内容为美妆、出行、时尚、文化娱乐和美食，教育、摄影、体育赛事、科技数码和家居涨势较快。

报告显示， 95 后已经成为所有年龄段中发布美妆内容最多的群体。其中，男性群体要比女性更爱发时尚内容。数据显示，来小红书的男性，其发布内容的17.8%与时尚相关，比女性高出50%，发型和穿搭是他们最关注的内容。女性更爱化妆，创造了“截断式”、“轻混血”等多款流行妆容。

在家庭生活方面，女性更爱秀美食，法式吐司、韩式拌饭、冬瓜排骨汤等“一人食”食菜品正在成为新潮流，仅单月就发布近 6000 篇。而男性则更爱装修住房，黏土、折纸DIY流行。报告显示：刺绣、蕾丝编织、手工折纸、黏土等DIY新内容在过去一年也不断涌现。

此外，出人意料的是，男性还比女性更爱秀出自己的宠物、婚嫁和日常生活。报告显示，不管哪个年龄段，男性都比女性更爱记录日常生活。不同城市记录日常生活的内容也不相同，在Vlog#我的一天#话题下，约有73%的发布用户来自于一二线城市;而三四线城市创作者发布Vlog时，Vlog#读书打卡#是他们最喜爱的话题。