​全民枪战被判抄袭穿越火线地图 腾讯获赔4500余万元

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:据 21 财经报道，近日，深圳市中级人民法院就腾讯起诉畅游云端、英雄互娱等七家公司侵犯著作权一案作出一审判决，认定由英雄互娱发行的手机游戏《全民枪战》6幅游戏地图侵犯网络游戏《穿越火线》游戏地图著作权，裁定七被告立即停止侵权行为，共同赔偿腾讯公司经济损失与合理维权费用超4524万元。

腾讯公司起诉称，《穿越火线》是韩国笑门公司2007年上线的一款第一人称射击类网络游戏。腾讯拥有《穿越火线》2012年至2021年在中国大陆的独家代理运营权。《全民枪战》的多个游戏地图、小地图及多个道具枪械美术形象与《穿越火线》在运行结构、布局设置、色彩搭配、造型设计等方面相同或者实质性相似，并且其承载的玩法设计也相同，涉嫌侵犯其享有的《穿越火线》游戏著作权，包括运输船、新年广场、火车站、巷战、边贸城、巨人城废墟等6幅游戏场景地图被抄袭，这6幅地图的玩家使用率占《穿越火线》全部场景地图的62.3%。

对此，法院认为，游戏场景地图符合《著作权法》关于图形作品中“说明事物原理或结构”的“示意图”的类型，应当给予著作权法保护。《全民枪战》被控侵权的6幅游戏场景地图在整体构图、内部组合结构和布局安排等基本表达方面，与《穿越火线》构成相同或实质性相同，侵犯腾讯公司享有的复制权及信息网络传播权，应当对其侵权行为承担责任。

关于赔偿金额，判决书显示，法院结合英雄互娱公告等披露的数据，估算出畅游云端《全民枪战》2015年-2017年5月的净利润为5.72亿余元。判决书还显示，《全民枪战》的生命周期设计为5年，2014年上线、2015年、2016年进入成长期，2017年、2018年进入衰退期，其中2017年的充值收入增长率已经为-17.7%。此外，法院结合原被告主张，酌情将游戏地图对第一人称射击游戏的贡献率确定为20%。法院还结合双方证据，以39.53%作为本案6幅游戏地图在所有游戏地图的贡献比。

最终，法院确认《全民枪战》因侵害《穿越火线》游戏6幅游戏地图的复制权和信息网络传播权的赔偿金额为4524万(5.72亿X20%X39.53%)余元。